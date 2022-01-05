В праздничные дни из Баку в регионы было перевезено 27 тысяч пассажиров

В праздничные дни из Баку в регионы было перевезено 27 тысяч пассажиров

Бакинский международный автовокзальный комплекс Министерства цифрового развития и транспорта в праздничные дни обслужил 26,7 тыс. пассажиров.

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Бакинский международный автовокзальный комплекс Министерства цифрового развития и транспорта в праздничные дни обслужил 26,7 тыс. пассажиров. Об этом Report сообщила официальный представитель Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве Гюнай Алиева. По ее словам, 31 декабря перевезено 3,8 тыс., 1 января - 3,8 тыс., 2 января - 4,5 тыс., 3 января - 5,6 тыс., 4 января - 9 тыс. пассажиров (в обычные дни этот показатель составляет 3,5 - 3,8 тыс. пассажиров). Основным направлением стал город Гянджа. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook