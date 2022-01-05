О нас
Report Georgia
Аудио новости

В праздничные дни из Баку в регионы было перевезено 27 тысяч пассажиров

В праздничные дни из Баку в регионы было перевезено 27 тысяч пассажиров Бакинский международный автовокзальный комплекс Министерства цифрового развития и транспорта в праздничные дни обслужил 26,7 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
5 января 2022 г. 13:31
В праздничные дни из Баку в регионы было перевезено 27 тысяч пассажиров

Бакинский международный автовокзальный комплекс Министерства цифрового развития и транспорта в праздничные дни обслужил 26,7 тыс. пассажиров.

Об этом Report сообщила официальный представитель Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве Гюнай Алиева.

По ее словам, 31 декабря перевезено 3,8 тыс., 1 января - 3,8 тыс., 2 января - 4,5 тыс., 3 января - 5,6 тыс., 4 января - 9 тыс. пассажиров (в обычные дни этот показатель составляет 3,5 - 3,8 тыс. пассажиров). Основным направлением стал город Гянджа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində Bakıdan regionlara 27 min sərnişin daşınıb

Самое важное

В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти
4 января 2022 г. 19:10
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
2 января 2022 г. 21:06
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
2 января 2022 г. 20:45
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi