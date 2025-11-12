В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

В День Победы и День Государственного флага со всех автовокзалов Азербайджана из столицы в регионы и из регионов в различных направлениях перевезено более 61 000 пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNА).

В преддверии праздника, в праздничные и нерабочие дни с Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы выполнено 1 360 рейсов, 39 982 пассажира доставлены в пункты назначения.

Для удовлетворения пассажирского спроса выполнено более 250 дополнительных рейсов.

За этот период с региональных автовокзалов и автостанций по различным направлениям 1 477 рейсами перевезено 21 193 пассажира.

Билеты приобретались пассажирам в кассах автовокзалов, а также онлайн через портал https://biletim.az/. 45% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал biletim.az.