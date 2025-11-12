Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    • 12 ноября, 2025
    • 11:29
    В День Победы и День Государственного флага со всех автовокзалов Азербайджана из столицы в регионы и из регионов в различных направлениях перевезено более 61 000 пассажиров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNА).

    В преддверии праздника, в праздничные и нерабочие дни с Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы выполнено 1 360 рейсов, 39 982 пассажира доставлены в пункты назначения.

    Для удовлетворения пассажирского спроса выполнено более 250 дополнительных рейсов.

    За этот период с региональных автовокзалов и автостанций по различным направлениям 1 477 рейсами перевезено 21 193 пассажира.

    Билеты приобретались пассажирам в кассах автовокзалов, а также онлайн через портал https://biletim.az/. 45% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал biletim.az.

    пассажироперевозки Бакинский автовокзал регионы
    Bayramda paytaxtdan bölgələrə və əks istiqamətdə 61 mindən çox sərnişin daşınıb

