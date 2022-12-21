В праздничные дни будет увеличено количество поездов Баку-Гянджа-Баку

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в предстоящие новогодние праздники увеличит количество поездов, курсирующих по маршруту Баку-Гянджа-Баку.

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в предстоящие новогодние праздники увеличит количество поездов, курсирующих по маршруту Баку-Гянджа-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, в эти дни все структуры учреждения будут работать в усиленном режиме. Учитывая растущий пассажиропоток в направлении Баку-Гянджа-Баку, на линии будут запущены дополнительные поезда.

Дополнительные поезда отправятся из Баку 30 декабря в 19:00, 31 декабря в 09:00, 3 января в 19:00, а из Гянджи 31 декабря в 09:00, 14:30 и 4 января в 09:00.

В текущем графике движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку изменений не предусмотрено.

Электропоезда Баку-Сумгаит-Баку будут курсировать в праздничные дни в соответствии с графиком нерабочих дней.