О нас

В праздничные дни будет увеличено количество поездов Баку-Гянджа-Баку

В праздничные дни будет увеличено количество поездов Баку-Гянджа-Баку ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в предстоящие новогодние праздники увеличит количество поездов, курсирующих по маршруту Баку-Гянджа-Баку.
Инфраструктура
21 декабря 2022 г. 11:56
В праздничные дни будет увеличено количество поездов Баку-Гянджа-Баку

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в предстоящие новогодние праздники увеличит количество поездов, курсирующих по маршруту Баку-Гянджа-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, в эти дни все структуры учреждения будут работать в усиленном режиме. Учитывая растущий пассажиропоток в направлении Баку-Гянджа-Баку, на линии будут запущены дополнительные поезда.

Дополнительные поезда отправятся из Баку 30 декабря в 19:00, 31 декабря в 09:00, 3 января в 19:00, а из Гянджи 31 декабря в 09:00, 14:30 и 4 января в 09:00.

В текущем графике движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку изменений не предусмотрено.

Электропоезда Баку-Сумгаит-Баку будут курсировать в праздничные дни в соответствии с графиком нерабочих дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində Bakı-Gəncə-Bakı qatarlarının sayı artırılacaq

Другие новости из категории

Осуществляется перевозка пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку
Осуществляется перевозка пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку
21 декабря 2022 г. 10:38
Рейсы из Баку в Нахчыван отложены из-за погодных условий
Рейсы из Баку в Нахчыван отложены из-за погодных условий
20 декабря 2022 г. 22:47
AZAL: Отложенные 18 декабря по маршруту Баку-Нахчыван-Баку рейсы будут выполнены сегодня
AZAL: Отложенные 18 декабря по маршруту Баку-Нахчыван-Баку рейсы будут выполнены сегодня
20 декабря 2022 г. 19:30
В Кяльбаджаре дороги очищаются от снега
В Кяльбаджаре дороги очищаются от снега
20 декабря 2022 г. 16:35
AZAL на рейсах в Стамбул дарит третий авиабилет в подарок
AZAL на рейсах в Стамбул дарит третий авиабилет в подарок
20 декабря 2022 г. 14:57
AZAL обратился к пассажирам авиарейса Баку-Нахчыван-Баку
AZAL обратился к пассажирам авиарейса Баку-Нахчыван-Баку
20 декабря 2022 г. 13:55
Отремонтировано буксирно-снабженческое судно İrgiz ASCO
Отремонтировано буксирно-снабженческое судно "İrgiz" ASCO
20 декабря 2022 г. 13:50
В Баку отремонтирована часть улицы Фарида Алекберова 
ФотоВ Баку отремонтирована часть улицы Фарида Алекберова 
20 декабря 2022 г. 13:14
Air Astana предупредила о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
Air Astana предупредила о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта
20 декабря 2022 г. 12:17
AZAL: Пассажиры отложенных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван вылетят сегодня
AZAL: Пассажиры отложенных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван вылетят сегодня
20 декабря 2022 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi