В праздничные дни Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

В связи с праздником Рамазан режим работы Бакинского метрополитена будет изменен.

В связи с праздником Рамазан режим работы Бакинского метрополитена будет изменен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе метрополитена.

21 апреля интервал движения поездов на участке "Ази Асланов-28 мая" составит 2,5 минуты, а с 22 по 24 апреля - 3 минуты. Поскольку на станции "28 мая" пересекаются "Красная" и "Зеленая" линии, интервал движения поездов в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будет в два раза больше. При необходимости для регулирования пассажиропотока на линии будут выпущены резервные поезда.

Расписание движения поездов до станции "Бакмил" и в обратном направлении будет соответствовать 21 апреля субботнему расписанию и 22-24 апреля воскресному расписанию.