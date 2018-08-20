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    В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" перейдут на усиленный режим работы

    © Report

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В связи с ростом пассажиропотока в праздничные и выходные дни, многие граждане отдают предпочтение железнодорожному транспорту как более удобному и дешевому виду транспорта. 

    Как сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в связи с праздником Гурбан коллектив Департамента пассажирских перевозок ЗАО работает в усиленном режиме. 

    Коллектив департамента мобилизовал все силы для повышения культуры обслуживания в пассажирских поездах. 

    В связи с ростом пассажиропотока в дни праздника Гурбан, ежедневно, в соответствии с потребностью, к поездам внутреннего следования добавляются дополнительные вагоны. 

    В очередной раз доводим до сведения пассажиров, что продажа билетов на пассажирские поезда производится за 10 дней до отправки, а продажа билетов на дополнительные вагоны осуществляется в день присоединения к поездам этих вагонов.   

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