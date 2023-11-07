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В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
7 ноября 2023 г. 12:31
В праздничные дни Азербайджанские железные дороги будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении отмечается, что в нерабочие дни с 8 по 12 ноября поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно.

Кроме того, в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут назначены дополнительные рейсы утром и вечером.

По Абшеронской кольцевой дороге в праздники поезда будут курсировать согласно графику нерабочих дней.

В АЖД отметили, что жители Уджара в праздничные дни также смогут воспользоваться рейсом Баку-Агстафа-Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways to operate in enhanced mode on holidays
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları” bayramda gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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