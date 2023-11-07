В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.

В праздничные дни "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении отмечается, что в нерабочие дни с 8 по 12 ноября поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно.

Кроме того, в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут назначены дополнительные рейсы утром и вечером.

По Абшеронской кольцевой дороге в праздники поезда будут курсировать согласно графику нерабочих дней.

В АЖД отметили, что жители Уджара в праздничные дни также смогут воспользоваться рейсом Баку-Агстафа-Баку.