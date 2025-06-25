В праздничные дни Азербайджанские железные дороги будут работать в усиленном режиме

В нерабочие дни 26-29 июня "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.

В нерабочие дни 26-29 июня "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report, в связи с увеличением спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни было принято решение назначить восемь дополнительных рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Скоростной поезд по этому маршруту будет отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а в обратном направлении - в 17:00.

По маршруту Баку-Габала-Баку на 26 и 27 июня назначены 4 дополнительных рейса. Поезда будут отправляться из Баку в Габалу в 07:30, а из Габалы в Баку - в 19:00.

В настоящее время пассажирские поезда, следующие по маршруту Баку-Габала-Баку, курсируют в обоих направлениях как в субботу, так и в воскресенье. Данный режим работы сохранится 27 и 28 июня.

В праздничные дни также будет увеличено количество вагонов на линии Баку-Балакян-Баку. Поезда по этому маршруту ежедневно отправляются из Баку в Балакян в 23:50, а в обратном направлении - в 22:00.

26, 27 и 28 июня движение поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет организовано по субботнему расписанию. 29 июня поезда будут курсировать по воскресному графику.