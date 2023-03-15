В преддверии праздника Новруз и в праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

В предпраздничные и праздничные дни в связи с Новрузом (15-27 марта) все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции перейдут на усиленный режим работы.

В предпраздничные и праздничные дни в связи с Новрузом (15-27 марта) все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции перейдут на усиленный режим работы.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

Перевозчикам даны поручения по обеспечению беспрерывности и безопасности междугородних и межрайонных пассажироперевозок, предотвращению возможной плотности пассажиров и пр.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе будет осуществляться контроль за интервалом выхода автобусов на линии, а также за соблюдением водителями правил безопасности пассажирских перевозок.

Во избежание плотности пассажиров на линию будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов, ожидается привлечение к перевозкам более 150 дополнительных транспортных средств.