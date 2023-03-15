О нас

В преддверии праздника Новруз и в праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

В преддверии праздника Новруз и в праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме В предпраздничные и праздничные дни в связи с Новрузом (15-27 марта) все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции перейдут на усиленный режим работы.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 16:45
В преддверии праздника Новруз и в праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

В предпраздничные и праздничные дни в связи с Новрузом (15-27 марта) все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции перейдут на усиленный режим работы.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

Перевозчикам даны поручения по обеспечению беспрерывности и безопасности междугородних и межрайонных пассажироперевозок, предотвращению возможной плотности пассажиров и пр.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе будет осуществляться контроль за интервалом выхода автобусов на линии, а также за соблюдением водителями правил безопасности пассажирских перевозок.

Во избежание плотности пассажиров на линию будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов, ожидается привлечение к перевозкам более 150 дополнительных транспортных средств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı avtovağzallar bayramda gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Самое читаемое

В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi