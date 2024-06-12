О нас

В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками (День национального спасения и Гурбан байрамы) с 14 по 19 июня все автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 17:43
В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками (День национального спасения и Гурбан байрамы) с 14 по 19 июня все автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

В агентстве отметили, что всем автовокзалам и автостанциям даны поручения обеспечивать в полной мере непрерывность и безопасность движения транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Также поручено предотвратить искусственное повышение цен на билеты в кассах, возникновение длинных очередей в связи с большим наплывом пассажиров, и строго соблюдать расписание движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в том числе будет осуществляться особый контроль за соблюдением правил безопасности, при необходимости на линии будут выпущены дополнительные автобусы.

В агентстве напомнили, что граждане могут приобрести билеты онлайн на сайте biletim.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AYNA bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi