В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками (День национального спасения и Гурбан байрамы) с 14 по 19 июня все автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.

В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками (День национального спасения и Гурбан байрамы) с 14 по 19 июня все автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

В агентстве отметили, что всем автовокзалам и автостанциям даны поручения обеспечивать в полной мере непрерывность и безопасность движения транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Также поручено предотвратить искусственное повышение цен на билеты в кассах, возникновение длинных очередей в связи с большим наплывом пассажиров, и строго соблюдать расписание движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в том числе будет осуществляться особый контроль за соблюдением правил безопасности, при необходимости на линии будут выпущены дополнительные автобусы.