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В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме С 28 декабря по 7 января в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом все автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 20:17
В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

С 28 декабря по 7 января в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом все автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report, Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в целях качественного и устойчивого обеспечения населения транспортными услугами в предстоящие праздники дало соответствующие поручения всем автовокзалам и автостанциям.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалом движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком, соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Во избежание скопления пассажиров на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале biletim.az, а также в кассах ежедневных и предварительных продаж на автовокзалах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtovağzallar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

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