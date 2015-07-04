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    ​В поселок Гызылагадж впервые проводится линия газа

    Работы по газификации планируется завершить в ближайшие два месяца

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Впервые в масаллинское село Гызылагадж проводится линия газа. Как сообщает Report, уже приступили к работам по газоснабжению села.

    На территории работает 8 бригад. В селе проживают 6 280 человек, которые объединяются в 1 200 хозяйствах.

    В настоящее время на территории села ведутся работы по сварке и закапыванию полиэтиленовых труб.

    По словам председателя сельского муниципалитета Шамиля Мамедова, работы по газификации планируется завершить в ближайшие два месяца. 

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