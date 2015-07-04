​В поселок Гызылагадж впервые проводится линия газа

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Впервые в масаллинское село Гызылагадж проводится линия газа. Как сообщает Report, уже приступили к работам по газоснабжению села.

На территории работает 8 бригад. В селе проживают 6 280 человек, которые объединяются в 1 200 хозяйствах.

В настоящее время на территории села ведутся работы по сварке и закапыванию полиэтиленовых труб.

По словам председателя сельского муниципалитета Шамиля Мамедова, работы по газификации планируется завершить в ближайшие два месяца.