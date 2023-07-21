В поселке Зиря выявлен факт незаконного использования воды

Государственное агентство водных ресурсов выявило факт незаконного использования воды во дворе дома, принадлежащего Абульфазу Ализаде, на улице Муслима Магомаева в поселке Зиря Хазарского района Баку.

Государственное агентство водных ресурсов выявило факт незаконного использования воды во дворе дома, принадлежащего Абульфазу Ализаде, на улице Муслима Магомаева в поселке Зиря Хазарского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

Владелец дома незаконно проложил во двор водопровод от гидранта, расположенного на улице и предназначенного для обеспечения пожарной безопасности. Чтобы не привлекать внимание сотрудников ОАО "Азерсу", он засыпал гидрант землей. Указанное лицо незаконно осуществляло продажу воды на 3 водовозах, принадлежащих его сыну и 2 другим соседям.

Сотрудниками "Азерсу" составлен соответствующий акт и подготовлено обращение в правоохранительные органы для расследования факта.

Отметим, что в январе-июне 2023 года ОАО “Азерсу” было выявлено 8 899 случаев незаконного использования воды, а в Хазарском районе - 999, около 100 фактов были переданы правоохранительным органам для расследования.