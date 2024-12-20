В поселке Сарай начался демонтаж аварийного моста

В поселке Сарай Абшеронского района начался демонтаж моста, соединяющего населенный пункт с городом Сумгайытом.

В поселке Сарай Абшеронского района начался демонтаж моста, соединяющего населенный пункт с городом Сумгайытом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Для строительства нового моста длиной 100 метров на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

На начальном этапе выполняются работы по переносу существующих коммуникационных линий, демонтажу старого моста и очистке территории, подготовке строительной площадки.

Отметим, что решение о демонтаже было принято в связи с аварийным состоянием моста, построенного в 1970-х годах. На его месте планируется возведение нового моста.

Демонтаж и строительство нового моста поручены Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.