В поселке Сарай начался демонтаж аварийного моста

В поселке Сарай Абшеронского района начался демонтаж моста, соединяющего населенный пункт с городом Сумгайытом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Для строительства нового моста длиной 100 метров на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.
На начальном этапе выполняются работы по переносу существующих коммуникационных линий, демонтажу старого моста и очистке территории, подготовке строительной площадки.
Отметим, что решение о демонтаже было принято в связи с аварийным состоянием моста, построенного в 1970-х годах. На его месте планируется возведение нового моста.
Демонтаж и строительство нового моста поручены Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.