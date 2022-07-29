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В поселке Сабунчи ограничат движение автомобилей по круговому перекрестку

В поселке Сабунчи ограничат движение автомобилей по круговому перекрестку С 08:00 завтрашнего дня до 20:00 31 июля будет полностью ограничено движение транспортных средств по круговому перекрестку, расположенному на пересечении улиц Асифа Асадуллаева и Аслидара Мамедалиева в поселке Сабунчи одноименного района Баку.
Инфраструктура
29 июля 2022 г. 15:19
В поселке Сабунчи ограничат движение автомобилей по круговому перекрестку

С 08:00 завтрашнего дня до 20:00 31 июля будет полностью ограничено движение транспортных средств по круговому перекрестку, расположенному на пересечении улиц Асифа Асадуллаева и Аслидара Мамедалиева в поселке Сабунчи одноименного района Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение ограничат из-за ремонтных работ.

"Просим водителей с пониманием отнестись к предстоящим ремонтным работам, воспользоваться альтернативными маршрутами, соответствующими направлениям движения. Приносим извинения за возможные временные неудобства", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Sabunçu qəsəbəsindəki dairədə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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