В поселке Сабунчи ограничат движение автомобилей по круговому перекрестку

С 08:00 завтрашнего дня до 20:00 31 июля будет полностью ограничено движение транспортных средств по круговому перекрестку, расположенному на пересечении улиц Асифа Асадуллаева и Аслидара Мамедалиева в поселке Сабунчи одноименного района Баку.

С 08:00 завтрашнего дня до 20:00 31 июля будет полностью ограничено движение транспортных средств по круговому перекрестку, расположенному на пересечении улиц Асифа Асадуллаева и Аслидара Мамедалиева в поселке Сабунчи одноименного района Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение ограничат из-за ремонтных работ.

"Просим водителей с пониманием отнестись к предстоящим ремонтным работам, воспользоваться альтернативными маршрутами, соответствующими направлениям движения. Приносим извинения за возможные временные неудобства", - заявили в ведомстве.