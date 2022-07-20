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В поселке Рамана повысят уровень безопасности пешеходов

В поселке Рамана повысят уровень безопасности пешеходов Бакинское транспортное агентство (БТА) при Исполнительной власти города Баку на основании обращений граждан приступило к выполнению ряда мероприятий на территории 3-го участка поселка Рамана Сабунчинского района.
Инфраструктура
20 июля 2022 г. 17:16
В поселке Рамана повысят уровень безопасности пешеходов

Бакинское транспортное агентство (БТА) при Исполнительной власти города Баку на основании обращений граждан приступило к выполнению ряда мероприятий на территории 3-го участка поселка Рамана Сабунчинского района.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, вначале был проведен анализ дорожного участка и выявлены определенные недостатки:

• Отсутствие тротуаров для передвижения пешеходов;
• Высокий риск дорожно-транспортных происшествий из-за превышения транспортными средствами допустимых скоростей;
• Отсутствие одноуровневых пешеходных переходов, соответствующих дорожных знаков и линий разметки.

В целях устранения перечисленных недостатков Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана на основе проекта, подготовленного БТА, приступило к осуществлению соответствующих инфраструктурных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Ramana qəsəbəsində piyadaların təhlükəsizliyi artırılacaq

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