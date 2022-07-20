В поселке Рамана повысят уровень безопасности пешеходов

Бакинское транспортное агентство (БТА) при Исполнительной власти города Баку на основании обращений граждан приступило к выполнению ряда мероприятий на территории 3-го участка поселка Рамана Сабунчинского района.

Бакинское транспортное агентство (БТА) при Исполнительной власти города Баку на основании обращений граждан приступило к выполнению ряда мероприятий на территории 3-го участка поселка Рамана Сабунчинского района.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, вначале был проведен анализ дорожного участка и выявлены определенные недостатки:

• Отсутствие тротуаров для передвижения пешеходов;

• Высокий риск дорожно-транспортных происшествий из-за превышения транспортными средствами допустимых скоростей;

• Отсутствие одноуровневых пешеходных переходов, соответствующих дорожных знаков и линий разметки.

В целях устранения перечисленных недостатков Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана на основе проекта, подготовленного БТА, приступило к осуществлению соответствующих инфраструктурных мероприятий.