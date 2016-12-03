В поселке Гузанлы Агдамского района состоялось открытие Центра Гейдара Алиева

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра Гейдара Алиева в поселке Гузанлы Агдамского района.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия Центра Гейдара Алиева.

Во время знакомства с Центром главе государства и его супруге было сообщено, что строительство здания общей площадью 1900 квадратных метров осуществлено на высоком уровне. В центре демонстрируются материалы, отражающие различные периоды содержательной жизни и многосторонней деятельности великого лидера. Большой интерес вызывают фотографии, отражающие участие великого лидера в открытии различных объектов, встречи с представителями общественности, интеллигенции и трудящимися.

В Центре Гейдара Алиева созданы танцевальный зал, компьютерный класс, кружок ковроткачества, электронная библиотека, здесь имеется зал заседаний на 130 мест для проведения различных мероприятий. Кроме того, в Центре действуют кинозал 3D, конференц-зал на 20 мест, художественная студия, служебные кабинеты, оснащенные компьютерами и самым современным оборудованием.

В последнее время в центрах Гейдара Алиева проводятся церемонии бракосочетания молодоженов. В Центре Гейдара Алиева в Агдаме для этого создано отделение записи актов гражданского состояния. Здесь будет проводиться установленное законодательством медицинское обследование молодых людей, вступающих в брак, и им будет выдаваться медицинская справка.

После ознакомления с Центром глава государства и его супруга встретились с представителями общественности Агдамского района.

В заключении была сделана фотография на память.