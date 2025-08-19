В поселке Гадрут Ходжавендского района будет построено инфраструктурное здание

В поселке Гадрут Ходжавендского района планируется строительство инфраструктурного здания и ремонт многоквартирных жилых домов.
Как сообщает Report, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах объявила открытый тендер.
Плата за участие в тендере составляет 1 000 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения в Службу до 18 сентября. Рассмотрение предложений состоится 18 сентября в 12:00 по указанному адресу.
Предполагаемая стоимость проекта составляет 4,631 млн манатов.