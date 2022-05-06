В поселке Бакиханова капитально отремонтирована улица протяженностью 1 500 метров

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана произвело капитальный ремонт на улице Оскара Эфендиева протяженностью 1 500 метров в поселке Бакиханова.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана произвело капитальный ремонт на улице Оскара Эфендиева протяженностью 1 500 метров в поселке Бакиханова.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В рамках ремонтных работ был фрезерован старый асфальт, восстановлена система дождевой канализации, обновлены пешеходные тротуары, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, выполнены работы по разметке, установке дорожных знаков, организации парковочных мест.

Эти работы охватили более 17 тыс. м². После прокладки пешеходных полос ремонтные работы на улице будут завершены. В настоящее время ремонтные работы продолжаются на улицах Рухуллы Ахундова, Ашрафа Юнусова, Рамиза Гамбарова и Шамиля Камилова.