В порту Курык начались дноуглубительные работы в рамках развития Среднего коридора

В акватории казахстанского порта Курык начались дноуглубительные работы.

В акватории казахстанского порта Курык начались дноуглубительные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз министерства транспорта Казахстана.

“Для обеспечения безопасности мореплавания ведутся дноуглубительные работы в акватории порта Курык. Дно планируют углубить на полтора-два метра. С этой целью привлечена специализированная дноуглубительная техника европейской компании Jan de Nul, с которой подписан ЕРС контракт: от проектирования до сдачи работ по дноуглублению “под ключ””, - говорится в информации.

Отмечается, что дноуглубительные работы позволят создать условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей.

На сегодняшний день пропускная способность порта Курык составляет 6 млн тонн (железнодорожный терминал – 4 млн, автотерминал – 2 млн). Также порт имеет возможность единовременного хранения 250 грузовых автомобилей.

Аналогичные работы также будут проведены в порту Актау.

“Указанные работы являются частью комплексных мер принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов в этом направлении", - говорится в информации.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.