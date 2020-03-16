​В порту Алят будет построен зерновой терминал

Строительство зернового терминала планируется на территории Бакинского международного морского торгового порта, расположенного в поселке Алят.

Об этом Report сообщил начальник департамента ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

Х.Гасанли подчеркнул, что пока не принято решение о способе инвестирования в строительство терминала.

Грузоперевалочная способность нового Бакинского порта составляет 15 млн тонн, в том числе 100 тыс. контейнеров в год. В порту построены 2 причала для судов типа Ro-Ro, универсальный сухогрузный и контейнерный терминал, состоящий из семи причалов, два паромных причала, а также причал для судов служебного флота.