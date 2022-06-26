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В Польше состоялась церемония поднятия флага Всемирного форума городов

В Польше состоялась церемония поднятия флага Всемирного форума городов В польском городе Катовице состоялась церемония поднятия флага XI сессии Всемирного форума городов (WUF11), официальное открытие форума состоится завтра. Как сообщает Report, Всемирный форум городов пройдет с 26 по 30 июня в Международном конференц-центр
Инфраструктура
26 июня 2022 г. 17:19
В Польше состоялась церемония поднятия флага Всемирного форума городов

В польском городе Катовице состоялась церемония поднятия флага XI сессии Всемирного форума городов (WUF11). Официальное открытие форума состоится завтра.

Как сообщает корреспондент Report из Катовице, Всемирный форум городов пройдет с 26 по 30 июня в Международном конференц-центре, одном из знаковых сооружений польской современной архитектуры, расположенном в исторической части города Катовице.

Эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов. Девиз WUF11 - Преобразование наших городов для лучшего будущего. Впервые за свою историю Всемирный форум городов проходит в Центральной Европе.

Дискуссии во время «Всемирного форума городов» ​ будут сосредоточены на шести главных вопросах: ​ Справедливые города, ​ Зеленое будущее городов, ​ Инновации и технологии, Повышение устойчивости городов, ​ Планирование и управление городами, ​ Будущее экономики и муниципальных финансов. ​

В этом году в программу форума также включена тема восстановления городов после войны.

Отметим, что азербайджанская делегация примет участие в работе форума.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın da təmsil olunduğu Ümumdünya Şəhər Forumunda bayraqqaldırma mərasimi keçirilib

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