В Польше состоялась церемония поднятия флага Всемирного форума городов

В польском городе Катовице состоялась церемония поднятия флага XI сессии Всемирного форума городов (WUF11). Официальное открытие форума состоится завтра.
Как сообщает корреспондент Report из Катовице, Всемирный форум городов пройдет с 26 по 30 июня в Международном конференц-центре, одном из знаковых сооружений польской современной архитектуры, расположенном в исторической части города Катовице.
Эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов. Девиз WUF11 - Преобразование наших городов для лучшего будущего. Впервые за свою историю Всемирный форум городов проходит в Центральной Европе.
Дискуссии во время «Всемирного форума городов» будут сосредоточены на шести главных вопросах: Справедливые города, Зеленое будущее городов, Инновации и технологии, Повышение устойчивости городов, Планирование и управление городами, Будущее экономики и муниципальных финансов.
В этом году в программу форума также включена тема восстановления городов после войны.
Отметим, что азербайджанская делегация примет участие в работе форума.