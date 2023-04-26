В пограничный пункт пропуска в начале дороги Лачын-Ханкенди подана питьевая вода

В пограничный контрольно-пропускной пункт, созданный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в начале дороги Лачын-Ханкенди, подана питьевая вода.

В пограничный контрольно-пропускной пункт, созданный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в начале дороги Лачын-Ханкенди, подана питьевая вода.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Сотрудники агентства установили водосборное устройство в русле реки Хакари, проложили до пограничного пункта водопровод из полиэтиленовой трубы протяженностью 200 метров и установили гидрофорный насос. В настоящее время пограничный пункт пропуска бесперебойно обеспечивается питьевой водой.

Согласно соответствующим поручениям президента Ильхама Алиева, Агентство организовало непрерывную службу в городах Шуша, Лачын, Кяльбаджар, Зангиланском районе и поселке Гадрут с целью обеспечения бесперебойной питьевой водой стратегических объектов на освобожденных от оккупации территориях.