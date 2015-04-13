​В поездах на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс внедрят новшества

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Для возможности движения пассажирских поездов по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которую планируется сдать в эксплуатацию в этом году, будут сданы в пользование новые сооружения. Благодаря этим сооружениям, при приближении к контрольно-пропускному пункту на границе Грузии и Турции, колесные пары вагонов будут автоматически настраиваться на европейский стандарт. Об этом сообщил Report руководитель пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

Как сообщил Н.Азмамедов, при возвращении из Европы в Азербайджан эти колесные пары будут перестраиваться на местный стандарт.

По его словам, в Азербайджане ширина колеи составляет 1 520 мм, в Европе - 1 435 мм, поэтому будут меняться не колесные пары грузовых вагонов, а сами вагоны.

"Согласно мировой практике, когда сдается в эксплуатацию новая линия, в первую очередь, по ней пускают грузовые вагоны. Это является своего рода страховкой. После этого организуется движение пассажирских поездов. У нас процесс реализуется схожим образом. Грузовые вагоны будут меняться в строящемся в Ахалкалаки (Грузия) терминале, где будут установлены вагоны по европейскому стандарту", - сообщил Н.Азмамедов.

Отметим, что для железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс планируется закупить 30 пассажирских вагонов швейцарской компании Stadler Rail Group.