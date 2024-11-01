О нас

В первые дни COP29 будет приостановлено движение автобусов по более чем 10 маршрутам

В первые дни COP29 будет приостановлено движение автобусов по более чем 10 маршрутам В первые четыре дня климатической конференции COP29 будет приостановлено движение автобусов более чем по 10 маршрутам.
Инфраструктура
1 ноября 2024 г. 19:01
В первые дни COP29 будет приостановлено движение автобусов по более чем 10 маршрутам

В первые четыре дня климатической конференции COP29 будет приостановлено движение автобусов более чем по 10 маршрутам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на брифинге по презентации транспортного плана, который будет применяться в дни проведения COP29.

Он отметил, что с завтрашнего дня будет предоставляться информация о каждом изменении маршрута: "В этих данных будет указано, по каким маршрутам будет приостановлено движение автобусов и указаны альтернативные маршруты".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bus services on over 10 routes to be suspended during COP29 opening days
Версия на азербайджанском языке COP29-un ilk günlərində 10-dan çox marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkəti dayandırılacaq

Экслюзивные новости

Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi