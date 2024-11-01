В первые дни COP29 будет приостановлено движение автобусов по более чем 10 маршрутам

В первые четыре дня климатической конференции COP29 будет приостановлено движение автобусов более чем по 10 маршрутам.

В первые четыре дня климатической конференции COP29 будет приостановлено движение автобусов более чем по 10 маршрутам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на брифинге по презентации транспортного плана, который будет применяться в дни проведения COP29.

Он отметил, что с завтрашнего дня будет предоставляться информация о каждом изменении маршрута: "В этих данных будет указано, по каким маршрутам будет приостановлено движение автобусов и указаны альтернативные маршруты".