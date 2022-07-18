Дорожному хозяйству Азербайджана нанесен ущерб на 345 тыс. манатов

В первом полугодии текущего года дорожной отрасли Азербайджана был нанесен ущерб в размере 345 тыс. манатов, из которых 218 тыс. манатов или 63,2% оплачены.

В первом полугодии текущего года дорожной отрасли Азербайджана был нанесен ущерб в размере 345 тыс. манатов, из которых 218 тыс. манатов или 63,2% оплачены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Согласно информации, за 6 месяцев в стране произошло 278 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были повреждены дорожные элементы и оборудование. В результате в негодность пришли 30 бетонных бордюров, 101 п.м. защитных ограждений, 10 фонарных столбов, 13 дорожных знаков, 4 информационных щита и пр.

Для выплаты оставшейся части ущерба направлены обращения в страховые компании, по трем ДТП - в суды, по 30 ДТП, причина которых не установлена, - в главное управление ГАИ.