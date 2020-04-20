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В первом квартале потребительский рынок в стране сократился

В первом квартале потребительский рынок в стране сократился

В январе-марте этого года объем проданных товаров и услуг на потребительском рынке Азербайджана составил 11,5 млрд манатов, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичиным периодом 2019 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственной комитет статистики.

Отмечается, что объем продукции и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с первым кварталом 2019 года снизился на 0,1% и составил 11,1 млрд манатов, из которых 46% сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

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