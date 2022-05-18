В первом квартале ASCO отправила на переработку почти полтонны бумаги

По итогам первых трех месяцев 2022 г. 21,014 м3 пластмассы, 165,011 м3 пищевых отходов, 118.364 м3 бытовых отходов (ветоши, бумажно-картонных, стеклянных, металлических и других отходов), 24.92 м3 эксплуатационных отходов, 8,71 м3 электронных отходов,102,

По итогам первых трех месяцев 2022 г. 21,014 м3 пластмассы, 165,011 м3 пищевых отходов, 118.364 м3 бытовых отходов (ветоши, бумажно-картонных, стеклянных, металлических и других отходов), 24.92 м3 эксплуатационных отходов, 8,71 м3 электронных отходов,102,4 м3 шлама, 109 м3 остатков нефти, 1237 м3 подсланцевых льяльных вод, 22073.7 м3 хозяйственно-бытовых сточных вод были удалены с судов ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) и наших территории путем сдачи на основе договора опытным специалистам и сертифицированным учреждениям, обладающим техническими ресурсами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на акционерное общество.

В этот период 102,4 м3 нефтешлама, образующегося на дне резервуаров, 4,2 тонн сгоревшего формовочного песка, 418,16 тонн абразива (смеси ржавчины, краски, гравия и песка, удаленных с корпуса судна), 19131,66 тонн хозяйственно-бытовых сточных вод, 105 тонн подсланцевых льяльных нефтесодержащих вод, 38,34 тонн смазочного масла, 783,03 м3 бытовых отходов (бумага и картон, дерево, ветошь, стекло, металл, бутылки и т.д.), 264,82 м3 пищевых отходов, 143,85 м3 полимерных и пластмассовых отходов, 26,05 м3 маслянистых и нефтесодержащих отходов, 38,25 м3 различных резиновых отходов, 27 аккумулятора и гальванических элемента, 123,8 м3 эксплуатационных отходов, 0,203 м3 медицинских отходов с приморских объектов ASCO были также сданы по назначению.

В целом, за первые три месяца 2022 года 0,473 тонн бумаги, 0,128 тонны пластмассы, 4042,219 тонны черного металла, 2,367 тонн цветного металла было отправлено на переработку.