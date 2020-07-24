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В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов

В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов В период пандемии СOVID-19 со стороны группы компаний Silk Way Group было осуществлено более 100 чартерных рейсов по доставке грузов медицинского назначения.
Инфраструктура
24 июля 2020 г. 17:27
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов

В период пандемии СOVID-19 со стороны группы компаний Silk Way Group было осуществлено более 100 чартерных рейсов по доставке грузов медицинского назначения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Silk Way Group.
Пандемия СOVID-19 внесла серьёзные коррективы в деятельность многих отраслей, в том числе и в сферу грузоперевозок. В сложившихся условиях существенно возросла потребность в срочных и безопасных грузовых авиаперевозках.
Silk Way Group с целью поддержки всех инициатив правительства Азербайджанской Республики в период пандемии коронавируса неоднократно осуществляла транспортировку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Следует также отметить, что за период пандемии авиалайнеры Silk Way Group осуществили более 100 чартерных рейсов по доставке грузов медицинского назначения в страны СНГ, Центральной и Восточной Европы, Азии, а также Северной и Южной Америки.
Silk Way Group была создана 14 июля 2006 года с целью управления осуществляющими грузовые авиаперевозки компаниями и базируется на территории Международного Аэропорта им. Гейдара Алиева.
С годами Silk Way Group постепенно расширялась и с течением времени в её состав был включён ряд дочерних компаний, занимающихся деятельностью не только в авиационной сфере, но и в других отраслях, не имеющих отношения к воздушным грузоперевозкам. В конце 2019 года согласно стратегическому решению учредителя и руководства группы компаний был запущен процесс реструктуризации. С целью сфокусировать всю деятельность компании непосредственно на осуществлении грузоперевозок была осуществлена реализация непрофильных активов. По итогам этого процесса в составе Silk Way Group остались три компании, занимающиеся обеспечением грузоперевозок, а также поддержанием лётной годности воздушных судов: Silk Way Airlines, Silk Way West и Silk Way Technics.
Silk Way West была основана в 2012 году и на сегодняшний день ежемесячно осуществляет около 250 регулярных и чартерных рейсов в более чем 50 направлениях в страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Авиапарк компании состоит из 12 оснащённых самыми передовыми системами безопасности самолётов Boeing 747-400F и Boeing 747-8F. Согласно данным авиаконцерна Boeing в 2016 году компания Silk Way West была признана самым быстрорастущим авиаперевозчиком по таким критериям, как динамика роста флота, расширение географии полётов и объём перевозимого груза. Сегодня по всем этим критериям авиакомпания занимает третье место в Европе.
Silk Way Airlines - созданная в 2001 году авиакомпания, выполняющая чартерные рейсы в страны Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки. Флот Silk Way Airlines состоит из 5 новейших самолетов Ил-76ТД и Ил-76 ПС-90, сертифицированных для полётов в любую точку мира. Авиакомпания также осуществляет перевозки в рамках программ ООН и ISAF (Международные силы содействия безопасности).
Кроме того, Silk Way Airlines обладает специальными сертификатами по осуществлению грузовых перевозок для Министерств Обороны США, Испании, Италии и Бундесвера (Германия).
Silk Way Technics была основана в 2006 году, занимается техническим обслуживанием и текущим ремонтом воздушных судов. Компания обладает крупнейшим в регионе ангаром, оснащённым современным оборудованием, а также сертификатами соответствия международным стандартам по техническому обслуживанию воздушных судов, таких как Airbus, Boeing, Embraer, Gulfstream и ATR. Следует отметить, что высококвалифицированный персонал Silk Way Technics обслуживает не только самолёты Silk Way Group и Азербайджанских Авиалиний (AZAL), но также и авиалайнеры других авиакомпаний стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.
Сегодня Silk Way Group динамично развивается и строит планы на будущее. Успевшая за годы своего существования занять одно из ведущих мест в экономике Азербайджана группа компаний в это нелёгкое для всего мира время продолжает расширять схемы осуществления грузовых авиаперевозок, соединяя между собой не только города, но и целые континенты.

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Версия на азербайджанском языке "Silk Way Group" pandemiya zamanı tibbi yüklərin aviadaşımasına 100-dən çox çarter reysi həyata keçirib
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