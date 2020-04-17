В период пандемии грузоперевозки по БТК не прерывались - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

На фоне мер, принимаемых в Азербайджане в целях борьбы с коронавирусом (COVID-19), значительно возросла значимость железнодорожных грузоперевозок. Поскольку подобные грузоперевозки можно осуществлять бесконтактным способом. Все это возложило огромную ответственность на работников ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В интервью Report начальник департамента грузоперевозок Эмиль Ахмедов рассказал о проделанной работе.

- В I квартале нынешнего года объем железнодорожных грузоперевозок в Азербайджане возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В какие страны, преимущественно, осуществляются грузоперевозки, какие виды грузов транспортируются и каким аспектам уделяется особое внимание?

- Несмотря на пандемию, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает осуществлять внутренние и международные (транзитные) грузоперевозки. В целях предотвращения распространения коронавируса на территории республики ЗАО действует в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров, обеспечивая в условиях особого карантинного режима бесперебойность грузоперевозок.

В целях снижения негативного воздействия сложившейся эпидемиологической обстановки на экономику стран мира, в том числе на торговые связи, транспортно-логистические компании многих стран усилили меры в направлении железнодорожных грузоперевозок. В отличие от иных наземных транспортных средств, в железнодорожных грузоперевозках задействовано значительно меньше людей, что минимизирует риск заражения.

Изменения связаны лишь с мерами, направленными на предотвращение распространения пандемии. Так, во всех грузовых поездах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" осуществляются превентивные и дезинфекционные мероприятия, что позволяет снизить риск распространения заболевания.

Хотелось бы отметить, что несмотря на трудности, порожденные эпидемиологической ситуацией, в целом в Азербайджане увеличился объем железнодорожных грузоперевозок.

ЗАО осуществляет железнодорожные контейнерные перевозки по Среднему коридору в грузинские порты Поти и Батуми, а оттуда - по Черному морю в Европу или по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию, далее - в Европу. В то же время продолжаются грузоперевозки в турецкие города Стамбул и Мерсин, среднеазиатские страны, по Черному морю в направлении Европы, и далее транзитом через Азербайджан в Иран, Среднюю Азию, Россию и Китай. Ассортимент грузов довольно широк. Это, преимущественно, продукция металлургической, химической и пищевой промышленности, сельскохозяйственные товары, тяжелая техника, запчасти, текстильная продукция, фрукты, овощи и многое другое.

- В нынешней ситуации имеются ли предложения по увеличению объемов грузоперевозок?

- Дальнейшее увеличение объемов железнодорожных контейнерных грузоперевозок диктует необходимость принятия ряда дополнительных мер, в том числе диверсификация маршрутов и сокращение времени доставки грузов, что станет возможным с начала регулярной деятельности на Каспии фидерной судоходной линии.

С целью запуска фидерной судоходной линии были проведены переговоры между дочерней компанией ЗАО - "АЖД-контейнер" и ОАО "Транспортно-логистический центр", принадлежащим Туркменским железным дорогам. При сотрудничестве с нашими туркменскими коллегами между портами Алят и Туркменбаши курсирует фидерное судно. Начало деятельности фидерной судоходной линии по маршруту Алят-Туркменбаши приведет к увеличению объемов грузоперевозок по Среднему коридору и диверсификации маршрутов по Каспийскому морю.

Это также будет способствовать повышению эффективности и функциональности нового маршрута - Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа, обсуждавшегося на первой многосторонней встрече глав железнодорожных структур в декабре 2019 года в Ташкенте. В то же время для предотвращения возможных проблем в транспортном сообщении с Туркменистаном в сложившейся эпидемиологической обстановке, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создало условия для разгрузки в Аляте некоторых контейнеров, прибывающих из Туркменистана.

Наряду с этим, ADY Konteyner совместно с другой дочерней компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ADY Ekspress ведет переговоры с транспортно-логистическими компаниями различных стран, в том числе Италии, Венгрии, Чехии и Японии с целью разработки технологий мультимодальных грузоперевозок по новым маршрутам, логистических решений, запуска тестовых поездов, решения сложных логистических вопросов по организации маршрутных поездов.

В краткосрочной перспективе рассматривается вопрос о приобретении контейнерного терминала или совместного использования терминала в китайском Кашгаре и Чехии с целью укрепления наших позиций по Среднему коридору, представляющему наибольший интерес с точки зрения увеличения транзитных возможностей и завершения цепочки поставок по данному маршруту.

- Грузы каких стран в настоящее время транспортируются по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и наблюдается ли активность по этому маршруту?

- В настоящее время по БТК перевозятся в основном, грузы из Азербайджана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Китая и некоторых европейских стран. В период пандемии грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс не прерывались. Ассортимент продукции составляет металлы, промышленные товары, продовольствие, зерновые. Грузоперевозки по коридору выполняются в прежнем порядке в обоих направлениях. На 10 апреля этого года контейнерные грузоперевозки в 20-футовом эквиваленте по БТК увеличились в годовом сравнении на 44%. Так, в первые 100 дней прошлого года по маршруту было перевезено 1 266 контейнеров в 20-футовом эквиваленте, а в первые 100 дней 2020 года - 2 148 контейнеров. После стабилизации эпидемиологической ситуации объем грузоперевозок по БТК в этом году предположительно вырастет на 50% к прошлому году. В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем контейнерных грузоперевозок в 20-футовом эквиваленте увеличился на 43%. Если сравнивать вагонные грузоперевозки, то, если в первые 3 месяца 2019 года было перевезено 611 вагонов - 40 тыс. тонн, то в первые 3 месяца 2020 года этот показатель возрос до 1 572 вагонов - 70 тыс. тонн.

- Недавно на состоявшемся в режиме видеоконференции чрезвычайном саммите Тюркского Совета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что железнодорожная линия БТК может быть продлена до Средней Азии. Как Вы оцениваете это предложение? Возможно ли претворить его в жизнь в пост-коронавирусный период?

- Турция имеет опыт в области соединения двух сухопутных частей материка через море железной дорогой. Примером тому является соединение европейской и азиатской частей Стамбула железнодорожным сообщением через тоннель Мармарай. В целом, в последнее время в транспортно-логистической сфере реализуются нетрадиционные и сложные проекты, целью которых является увеличение удельного веса железнодорожного сообщения, упрощение перевозок, а также дальнейшее продвижение концепции "зеленого транспорта". Еще один аналогичный проект, который соединит Эстонию и Финляндию (Таллин-Хельсинки) посредством подводного туннеля (Hyperloop) с выходом на железнодорожную линию, планируется завершить к 2030 году. Иными словами, это возможно во всех аспектах - как теоретически, так и практически. Однако следует учитывать, что проекты подобного масштаба требуют крупных инвестиций, и их реализация будет зависеть от политической воли стран-участников.