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В пекинских аэропортах отменены около 400 авиарейсов

В пекинских аэропортах отменены около 400 авиарейсов Песчаная буря коснется 12 провинций и регионов страны
Инфраструктура
15 марта 2021 г. 12:08
В пекинских аэропортах отменены около 400 авиарейсов

Два аэропорта китайской столицы до полудня понедельника отменили около 400 авиарейсов в связи с обрушавшейся на город песчаной бурей, сообщили местные СМИ.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это, как отмечается в сообщениях, самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие.

Такие природные явления характерны для весны на севере и северо-востоке Китая. Власти путем высаживания лесозащитных полос, кустарников пытаются ограничить поступление песка в населенные пункты, что значительно снизило отрицательный эффект.

По прогнозам метеорологов, нынешняя буря коснется 12 провинций и регионов страны: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

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