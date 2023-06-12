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В пассажирских и грузовых перевозках лицензии заменят на разрешения

В пассажирских и грузовых перевозках лицензии заменят на разрешения В Азербайджане будут выдаваться разрешения тем, кто оказывает услуги пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 12:56
В пассажирских и грузовых перевозках лицензии заменят на разрешения

В Азербайджане будут выдаваться разрешения тем, кто оказывает услуги пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон ”Об автомобильном транспорте“, который поступил в Милли Меджлис.

Оказывающие услуги пассажиро- и грузоперевозок должны будут получить пропускное удостоверение на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки, выдаваемое операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами, пропускное удостоверение на внутригосударственные перевозки по заказу, пропускное удостоверение на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси, разрешение на деятельность оператора такси.

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Версия на азербайджанском языке Sərnişin və yük daşımalarında lisenziya tələbi icazə tələbi ilə əvəzlənir

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