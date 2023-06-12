В пассажирских и грузовых перевозках лицензии заменят на разрешения

В Азербайджане будут выдаваться разрешения тем, кто оказывает услуги пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом.

В Азербайджане будут выдаваться разрешения тем, кто оказывает услуги пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон ”Об автомобильном транспорте“, который поступил в Милли Меджлис.

Оказывающие услуги пассажиро- и грузоперевозок должны будут получить пропускное удостоверение на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки, выдаваемое операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами, пропускное удостоверение на внутригосударственные перевозки по заказу, пропускное удостоверение на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси, разрешение на деятельность оператора такси.