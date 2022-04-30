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В Париже отзывают с маршрутов все электробусы Bluebus из-за угрозы возгорания

В Париже отзывают с маршрутов все электробусы Bluebus из-за угрозы возгорания Автономное управление парижского транспорта (RATP) временно снимает с маршрутов все электробусы Bluebus 5SE марки Bollore после двух случаев возгорания батарей.
Инфраструктура
30 апреля 2022 г. 08:46
В Париже отзывают с маршрутов все электробусы Bluebus из-за угрозы возгорания

Автономное управление парижского транспорта (RATP) временно снимает с маршрутов все электробусы Bluebus 5SE марки Bollore после двух случаев возгорания батарей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Info.

Последний эпизод произошел в пятницу, когда один из автобусов данной модели загорелся в 08:00 (10:00, бакинское время) в XIII округе Парижа. Водитель успел оперативно эвакуировать пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Первый же пожар произошел на бульваре Сен-Жермен в V округе французской столицы 4 апреля, тогда также обошлось без пострадавших.

"После этих двух пожаров за несколько недель на одной и той же серии автобусов мы сразу же решили вывести их из эксплуатации", - заявил директор по техническому обслуживанию автобусов RATP Николя Картье. Транспортное управление запросило у поставщика "план действий по возвращению к нормальной ситуации с безопасностью автобусов", без которого электробусы останутся в депо, пояснил Картье.

В общей сложности парк автобусов RATP насчитывает 4,7 тыс машин. Из них 500 передвигаются на электрической тяге, в том числе 149 марки Bollore.

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