В отношении абонента "Азерсу" совершено мошенничество

В Насиминском районе Баку выявлен факт мошенничества в отношении абонента ОАО "Азерсу".

В Насиминском районе Баку выявлен факт мошенничества в отношении абонента ОАО "Азерсу".

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

По информации, лица, назвавшиеся Эльнуром и Намиком получили от абонента, проживающего на ул. 20 января, 25, квартира 15, 50 манатов за не установку счетчика по адресу его проживания. Эти лица также предъявили поддельный кассовый чек, на обратной стороне которого было написано, что счетчик не будет установлен в течение 10 лет.

"Абоненты должны требовать от лиц, представляющихся сотрудниками “Азерсу”, служебное удостоверение. Выполнять требования и отвечать на вопросы тех, кто не предоставляет удостоверение, не следует. При столкновении с такими незаконными действиями и сомнительными обстоятельствами немедленно следует сообщать об этом в колл-центр 955. Абонентов просят не оплачивать счета наличными, в том числе сотрудникам ОАО “Азерсу”. Оплачивать услуги питьевой и сточной воды нужно через интернет, банки, почтовые отделения, а также платежные терминалы", - заявили в акционерном обществе.