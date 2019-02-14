В основной капитал в Баку направлено более 11 млрд долларов в 2018 году

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году на развитие экономической и социальной отраслей города Баку из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 11 339,1 млн манатов, что на 4,5% ниже показателя за предыдущий год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское управление статистики.

В прошлом году в структуре строительных работ в столице 69,8% пришлось на строительство, реконструкцию и расширение, 7,1%- капитальный ремонт, 4,3% - текущий ремонт, 18,8% - прочие строительные работы.

Негосударственными строительными учреждениями выполнено 82,1% строительных работ.