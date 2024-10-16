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В октябре завершатся работы по прокладке магистральных трубопроводов в Истису  

В октябре завершатся работы по прокладке магистральных трубопроводов в Истису   В этом месяце планируется завершение работ по прокладке магистральных трубопроводов в поселке Истису в Кяльбаджарском районе.
Инфраструктура
16 октября 2024 г. 13:45
В октябре завершатся работы по прокладке магистральных трубопроводов в Истису  

В этом месяце планируется завершение работ по прокладке магистральных трубопроводов в поселке Истису в Кяльбаджарском районе.

Об этом Report сообщил директор ООО ND COMPANY Эльвин Махмудов.

По его словам, в настоящее время компания проводит на освобожденных от оккупации территориях строительно-монтажные работы, которые включают строительство многофункционального жилого комплекса в центре Агдама, строительство жилых домов в селе Хыдырлы, прокладку коммуникационных линий в селе Кенгерли, а также прокладку магистральных трубопроводов в поселке Истису в Кяльбаджаре.

Махмудов также отметил, что работы по прокладке магистрального газопровода Агдам-Кяльбаджар уже завершены.

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Версия на азербайджанском языке Oktyabrda İstisuda magistral boru kəmərlərinin çəkilməsi işləri yekunlaşacaq

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