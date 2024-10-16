В октябре завершатся работы по прокладке магистральных трубопроводов в Истису

В этом месяце планируется завершение работ по прокладке магистральных трубопроводов в поселке Истису в Кяльбаджарском районе.

В этом месяце планируется завершение работ по прокладке магистральных трубопроводов в поселке Истису в Кяльбаджарском районе.

Об этом Report сообщил директор ООО ND COMPANY Эльвин Махмудов.

По его словам, в настоящее время компания проводит на освобожденных от оккупации территориях строительно-монтажные работы, которые включают строительство многофункционального жилого комплекса в центре Агдама, строительство жилых домов в селе Хыдырлы, прокладку коммуникационных линий в селе Кенгерли, а также прокладку магистральных трубопроводов в поселке Истису в Кяльбаджаре.

Махмудов также отметил, что работы по прокладке магистрального газопровода Агдам-Кяльбаджар уже завершены.