В Огузе устранены последствия паводков

Огузское управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провело работы по устранению последствий селей в районе.

Огузское управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провело работы по устранению последствий селей в районе.

Как сообщили в ведомстве северо-западному бюро Report , Галачай, Турьянчай, Дашагылчай и другие горные реки выходят из берегов, нанося ущерб окрестным селам и посевным площадям.

В целях защиты населенных пунктов и посевных площадей от селевых потоков и паводковых вод в соответствии с планом эксплуатационных мероприятий проводятся работы по регулированию русла рек, ремонту каменно-бетонных дамб. С начала года управление осуществило работы по очистке русла рек объемом 407 тысяч м³.

Кроме того, на левом берегу Дашагылчая проведены текущие ремонтные работы на каменно-бетонной дамбе объемом 100 м³.