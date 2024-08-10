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В Огузе устранены последствия паводков

В Огузе устранены последствия паводков Огузское управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провело работы по устранению последствий селей в районе.
Инфраструктура
10 августа 2024 г. 20:51
В Огузе устранены последствия паводков

Огузское управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провело работы по устранению последствий селей в районе.

Как сообщили в ведомстве северо-западному бюро Report, Галачай, Турьянчай, Дашагылчай и другие горные реки выходят из берегов, нанося ущерб окрестным селам и посевным площадям.

В целях защиты населенных пунктов и посевных площадей от селевых потоков и паводковых вод в соответствии с планом эксплуатационных мероприятий проводятся работы по регулированию русла рек, ремонту каменно-бетонных дамб. С начала года управление осуществило работы по очистке русла рек объемом 407 тысяч м³.

Кроме того, на левом берегу Дашагылчая проведены текущие ремонтные работы на каменно-бетонной дамбе объемом 100 м³.

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