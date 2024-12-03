В Огузе готовятся к новому оросительному сезону

В Огузе в рамках подготовительных работ к новому оросительному сезону очищаются русла рек.

В Огузе в рамках подготовительных работ к новому оросительному сезону очищаются русла рек.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Огузском управлении эксплуатации мелиоративных систем.

Согласно информации, с начала 2024 года полностью отремонтирована защитная стена, охраняющая посевные площади сел Дашагылчай, Буджак и Мухас, пришедшая в аварийное состояние в 2023 году.

Для защиты села Филфилли от селевых потоков начато строительство защитной стены длиной 100 погонных метров на правом берегу реки Галачай, работы будут завершены к концу года.

Для предотвращения потерь воды и обеспечения поливной водой посевных площадей проведены работы по очистке каналов и коллекторов от ила.

Кроме того, для удовлетворения потребностей населения в воде проведены ремонтные работы в 23 скважинах, пробуренных на территории района, в 2 из 3 скважин завершены промывочные работы, одна скважина пробуривается заново. Все запланированные работы будут завершены к концу года.