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В одном из поездов Бакинского метрополитена сработал сигнал блокировки дверей

В одном из поездов Бакинского метрополитена сработал сигнал блокировки дверей В кабине машиниста поезда, курсирующего между станциями "Шах Исмаил Хатаи" и "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен", сработал сигнал блокировки дверей.
Инфраструктура
29 декабря 2022 г. 10:58
В одном из поездов Бакинского метрополитена сработал сигнал блокировки дверей

В кабине машиниста поезда, курсирующего между станциями "Шах Исмаил Хатаи" и "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен", сработал сигнал блокировки дверей.

Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

Машинист немедленно остановил поезд и провел технический осмотр дверей, при этом никаких проблем не было выявлено. Однако в соответствии с правилами поезд был отправлен на технический осмотр.

Поезд находился в тоннеле около 3 минут. Проблем с организацией движения не возникло. Безопасность пассажиров полностью обеспечена.

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