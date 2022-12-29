В одном из поездов Бакинского метрополитена сработал сигнал блокировки дверей

В кабине машиниста поезда, курсирующего между станциями "Шах Исмаил Хатаи" и "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен", сработал сигнал блокировки дверей.

В кабине машиниста поезда, курсирующего между станциями "Шах Исмаил Хатаи" и "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен", сработал сигнал блокировки дверей.

Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

Машинист немедленно остановил поезд и провел технический осмотр дверей, при этом никаких проблем не было выявлено. Однако в соответствии с правилами поезд был отправлен на технический осмотр.

Поезд находился в тоннеле около 3 минут. Проблем с организацией движения не возникло. Безопасность пассажиров полностью обеспечена.