В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" произошли структурные изменения

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" распространило заявление о ликвидации четырех принадлежащих ему структур.

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" распространило заявление о ликвидации четырех принадлежащих ему структур.

Как сообщает Report, этот шаг был предпринят в рамках структурных изменений.

Задачи и функции управления “Регистрация мелиоративных и ирригационных объектов и контроль за использованием и охраной вод” и управления “Гидрогеолого-мелиоративная служба” возложены на управление "Гидрогеолого-мелиоративной службы и контроля за использованием и охраной вод”, задачи и функции Азербайджанского научно-исследовательского института водных проблем и Азербайджанского научно-производственного объединения гидротехники и мелиорации возложены на Азербайджанский научно-исследовательский институт мелиорации.

Сотрудники ликвидированных управлений обеспечены работой в новосозданных структурах.