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В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" произошли структурные изменения

В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" произошли структурные изменения ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" распространило заявление о ликвидации четырех принадлежащих ему структур.
Инфраструктура
8 сентября 2022 г. 12:30
В ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана произошли структурные изменения

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" распространило заявление о ликвидации четырех принадлежащих ему структур.

Как сообщает Report, этот шаг был предпринят в рамках структурных изменений.

Задачи и функции управления “Регистрация мелиоративных и ирригационных объектов и контроль за использованием и охраной вод” и управления “Гидрогеолого-мелиоративная служба” возложены на управление "Гидрогеолого-мелиоративной службы и контроля за использованием и охраной вод”, задачи и функции Азербайджанского научно-исследовательского института водных проблем и Азербайджанского научно-производственного объединения гидротехники и мелиорации возложены на Азербайджанский научно-исследовательский институт мелиорации.

Сотрудники ликвидированных управлений обеспечены работой в новосозданных структурах.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”nda struktur dəyişiklikləri olub

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