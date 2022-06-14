В ОАО "Азерсу" поступило более 58 тысяч обращений

В январе-мае текущего года в отделы ОАО "Азерсу" в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal поступило 58 197 обращений.

В январе-мае текущего года в отделы ОАО "Азерсу" в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal поступило 58 197 обращений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

По информации, 32 878 обращений зарегистрированы в центрах ASAN Kommunal , 25 319 - в центрах Службы ASAN. Граждане обращались по вопросам выдачи технических условий, внесения изменений в абонентские данные, предоставления информации о задолженностях и пр.

Оказание клиентских услуг ОАО "Азерсу" через центры Службы ASAN началось с мая 2014 года, ASAN Kommunal - с 2017 года. Всего с 2014 года по настоящее время поступило около 570 тысяч обращений граждан по различным вопросам.