О нас

В ОАО "Азерсу" поступило более 58 тысяч обращений

В ОАО "Азерсу" поступило более 58 тысяч обращений В январе-мае текущего года в отделы ОАО "Азерсу" в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal поступило 58 197 обращений.
Инфраструктура
14 июня 2022 г. 11:51
В ОАО Азерсу поступило более 58 тысяч обращений

В январе-мае текущего года в отделы ОАО "Азерсу" в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal поступило 58 197 обращений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

По информации, 32 878 обращений зарегистрированы в центрах ASAN Kommunal , 25 319 - в центрах Службы ASAN. Граждане обращались по вопросам выдачи технических условий, внесения изменений в абонентские данные, предоставления информации о задолженностях и пр.

Оказание клиентских услуг ОАО "Азерсу" через центры Службы ASAN началось с мая 2014 года, ASAN Kommunal - с 2017 года. Всего с 2014 года по настоящее время поступило около 570 тысяч обращений граждан по различным вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azərsu” ASC-nin xidmət bölmələrinə 58 mindən çox müraciət edilib

Другие новости из категории

Генсек ТРАСЕКА: Объем грузов, перевозимых в Европу через Азербайджан, увеличивает возможности региона
Генсек ТРАСЕКА: Объем грузов, перевозимых в Европу через Азербайджан, увеличивает возможности региона
14 июня 2022 г. 08:02
Замминистра: Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд выполнены на 50%
Замминистра: Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд выполнены на 50%
13 июня 2022 г. 17:07
Движение по дороге Чанахчы-Алаханчаллы полностью восстановлено
Движение по дороге Чанахчы-Алаханчаллы полностью восстановлено
13 июня 2022 г. 16:06
Эксперт: Геополитическая ситуация в регионе повышает значение грузоперевозок через Азербайджан
Эксперт: Геополитическая ситуация в регионе повышает значение грузоперевозок через Азербайджан
13 июня 2022 г. 14:54
На строительство дорог в Нефтчале выделено 3,9 млн манатов 
На строительство дорог в Нефтчале выделено 3,9 млн манатов 
13 июня 2022 г. 14:27
Проект по расширению 130-километрового участка трассы М2 завершится к концу года
ФотоПроект по расширению 130-километрового участка трассы М2 завершится к концу года
13 июня 2022 г. 14:25
В Баку еще одна маршрутная линия переходит на BakıKart
В Баку еще одна маршрутная линия переходит на BakıKart
13 июня 2022 г. 11:55
Состоялись обсуждения по восстановлению освобожденных территорий
ФотоСостоялись обсуждения по восстановлению освобожденных территорий
12 июня 2022 г. 09:26
ГТК: Восстановление Зангезурского коридора расширит транспортную сеть Евразии
ФотоГТК: Восстановление Зангезурского коридора расширит транспортную сеть Евразии
11 июня 2022 г. 14:50
Уральские авиалинии вновь объявили об отмене полетов в Азербайджан
"Уральские авиалинии" вновь объявили об отмене полетов в Азербайджан
11 июня 2022 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi