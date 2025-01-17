О нас

В Нью-Йорке запустят воздушное такси дешевле $100 за рейс

В Нью-Йорке запустят воздушное такси дешевле $100 за рейс Компания Blade Urban Air Mobility, которая обеспечивает полеты на вертолетах между Манхэттеном и двумя близлежащими аэропортами, запустит рейсы для состоятельных жителей пригорода Нью-Йорка до центра города.
Инфраструктура
17 января 2025 г. 04:47
В Нью-Йорке запустят воздушное такси дешевле $100 за рейс

Компания Blade Urban Air Mobility, которая обеспечивает полеты на вертолетах между Манхэттеном и двумя близлежащими аэропортами, запустит рейсы для состоятельных жителей пригорода Нью-Йорка до центра города.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что полет в одном из направлений будет стоить $95.

Агентство подчеркивает, что новая услуга даст возможность состоятельным жителям северного Нью-Джерси и округа Нассо добраться до западного Манхэттена примерно за пять минут, избегая пробок и общественного транспорта.

Ранее Нью-Йорк стал впервые в США ввел плату за проезд по центральным дорогам в час-пик.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Названа сумма, выделенная на благоустройство нового парка в Баку
Названа сумма, выделенная на благоустройство нового парка в Баку
16 января 2025 г. 21:08
В Шамкире проведен капитальный ремонт 13 улиц, заасфальтированы дороги
В Шамкире проведен капитальный ремонт 13 улиц, заасфальтированы дороги
16 января 2025 г. 20:32
АБИИ может принять участие в проектах по развитию Бакметрополитена
АБИИ может принять участие в проектах по развитию Бакметрополитена
16 января 2025 г. 19:54
Страны ОТГ внедрят системы единого окна и единой остановки на таможне
Страны ОТГ внедрят системы "единого окна" и "единой остановки" на таможне
16 января 2025 г. 17:55
Азербайджан и СВМДА обсудили проекты в сфере транспорта и ИКТ
Азербайджан и СВМДА обсудили проекты в сфере транспорта и ИКТ
16 января 2025 г. 15:27
Грузия предложила создать совместные погранпункты для стран ОТГ
Грузия предложила создать совместные погранпункты для стран ОТГ
16 января 2025 г. 13:54
Умберто де Претто: Средний коридор может стать кратчайшим маршрутом для стран ОТГ в США
Умберто де Претто: Средний коридор может стать кратчайшим маршрутом для стран ОТГ в США
16 января 2025 г. 13:20
В Баку по итогам Х заседания руководителей таможенных служб ОТГ подписан ряд документов
ФотоВ Баку по итогам Х заседания руководителей таможенных служб ОТГ подписан ряд документов
16 января 2025 г. 13:15
Узбекистан предлагает странам ОТГ начать пилотные перевозки по нескольким направлениям
Узбекистан предлагает странам ОТГ начать пилотные перевозки по нескольким направлениям
16 января 2025 г. 12:53
Кыргызстан заявил о готовности активно участвовать в реализации совместных инициатив в рамках ОТГ
Кыргызстан заявил о готовности активно участвовать в реализации совместных инициатив в рамках ОТГ
16 января 2025 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi