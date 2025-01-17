В Нью-Йорке запустят воздушное такси дешевле $100 за рейс

Компания Blade Urban Air Mobility, которая обеспечивает полеты на вертолетах между Манхэттеном и двумя близлежащими аэропортами, запустит рейсы для состоятельных жителей пригорода Нью-Йорка до центра города.

Компания Blade Urban Air Mobility, которая обеспечивает полеты на вертолетах между Манхэттеном и двумя близлежащими аэропортами, запустит рейсы для состоятельных жителей пригорода Нью-Йорка до центра города.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что полет в одном из направлений будет стоить $95.

Агентство подчеркивает, что новая услуга даст возможность состоятельным жителям северного Нью-Джерси и округа Нассо добраться до западного Манхэттена примерно за пять минут, избегая пробок и общественного транспорта.

Ранее Нью-Йорк стал впервые в США ввел плату за проезд по центральным дорогам в час-пик.