В Нур-Султане задержаны или отменены более 30 рейсов из-за непогоды

Почти 20 рейсов задержаны и более 10 отменены в международном аэропорту столицы Казахстана из-за продолжающейся непогоды.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.

Ранее власти Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации в столице республики Нур-Султане, отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра."В связи со сложными метеоусловиями по состоянию на 11.00 (8.00 мск) 28 января в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задержанырейсов", - сообщил Ахметжанов, уточнив, что среди них рейсы на вылет в Новосибирск, Пекин, а также в другие города, и на прилет - из Омска, Пекина и ряда других городов.По его данным, отмененырейсов - шесть на вылет и семь на прилет.