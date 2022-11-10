В ноябре Бакинский метрополитен ежедневно перевозил 627 тыс. пассажиров

В ноябре услугами Бакинского метрополитена в среднем за сутки воспользовались 626 тыс. 873 пассажира.

В ноябре услугами Бакинского метрополитена в среднем за сутки воспользовались 626 тыс. 873 пассажира.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

6-9 ноября услугами метрополитена в среднем воспользовались 448 тыс. 356 пассажиров.

В целом в октябре Бакинским метрополитеном воспользовались 20 млн 657 тыс. 182 пассажира, в среднем за день - 666 тыс. 361 пассажир.

"В сентябре в среднем за день было перевезено 611 тыс. 204 пассажира. По среднестатистическим подсчетам, после начала нового учебного года в течение 12 рабочих дней - с 15 по 30 сентября - услугами метрополитена воспользовались 749 тыс. 11 пассажиров", - говорится в сообщении структуры.