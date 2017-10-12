В ноябре по железной дороге Астара-Астара будут запущены грузовые поезда

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Грузовые поезда по железной дороге Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) будут запущены уже в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на Международном нефтяном саммите Argus в Баку.

"Другими важными международными проектами в регионе являются транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад. Строительство по ним планируется завершить в ближайшем будущем. На территории Азербайджана все работы завершены. Железнодорожный мост над Астара-чай готов", - сказал Гурбанов.