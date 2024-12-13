В Норвегии построят один из самых длинных подводных автомобильных тоннелей

Норвегия сооружает один из самых протяженных в мире - длиной 26,5 км - подводных автомобильных тоннелей, который пройдет на глубине до нескольких сотен метров.

Норвегия сооружает один из самых протяженных в мире - длиной 26,5 км - подводных автомобильных тоннелей, который пройдет на глубине до нескольких сотен метров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Путепровод Бокнафьорд соединит районы Рандаберг и Букн, между которыми сейчас ходит паром, и сократит на 11 часов время в пути по прибрежному шоссе E39 - от Кристиансанна на юге до Тронхейма в центральной Норвегии. Сейчас на такую поездку автомобилисты затрачивают 21 час.

Четырехполосный туннель, поездка по которому обойдется примерно в 38 долларов и займет 35 минут, высекается в скальной породе. Общая стоимость проекта превышает 2 млрд долларов. Ввод в строй путепровода, как ожидается, поспособствует развитию туризма и увеличению грузопотока вдоль западного побережья скандинавской страны.

Строительство Бокнафьорда - часть мега-проекта по модернизации всей автомагистрали E39, стоимость которого оценивается почти в 45,5 млрд долларов. Он включает сооружение плавучих подводных тоннелей. Предполагается, что такой путепровод будет состоять из двух изогнутых бетонных труб - по одной в каждом направлении, которые будут располагаться на глубине 20-30 м. Их планируется подвесить на понтоны, находящиеся на поверхности моря.