​В Низаминском районе ограничено движение автомобилей

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Движение транспортных средств на участке улицы Микаила Алиева в Низаминском районе города Баку полностью ограничено в связи с ремонтно-строительными работами на короткий срок. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", движение ограничено на участке протяженностью 700 м от кольцевой дороги на пересечении улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова до проспекта Бабека. После завершения ремонтно-строительных работ на данной территории планируется ограничение движения транспорта на другом участке протяженностью 750 м в направлении проспекта Бабека.

Отметим, что некоторое время назад стартовали ремонтные работы на участке улицы Микаила Алиева между улицей Рустама Рустамова и проспектом Бабека. На участке протяженностью 1 450 м и шириной 20 м установлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий.

В рамках ремонтных работ в необходимых местах также уложены новые тротуары шириной 1,5 м для обеспечения нормального и безопасного передвижения пешеходов, установлены бордюры протяженностью 3 000 погонных м. На территории планируется укладка 30 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, будут проведены работы по расширению участка проезжей части дороги протяженностью 150 м в направлении проспекта Бабека. Дорога расширится до 3-4 м, что создаст условия для беспрепятственного движения транспорта.