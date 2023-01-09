В Баку устранены перебои с отоплением 17 зданий

В Низаминском районе Баку возникли перебои с отоплением 17 зданий.

Устранены перебои с отоплением 17 зданий, расположенных в Низаминском районе Баку.



Об этом Report сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджхизат" Эльвин Басгаллы.



По его словам, проблема была устранена примерно в течение часа, подача отопления возобновлена.

12:43

В Низаминском районе Баку возникли перебои с отоплением 17 зданий.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджхизат" Эльвин Басгаллы.

"Сегодня с 06:00 до 11:30 в колл-центр поступило более 60 обращений. Наибольшее количество обращений поступило из Низаминского района столицы, где в результате аварии возникли перебои с отоплением 17 зданий. Наши сотрудники незамедлительно выехали на территорию, подача отопления будет возобновлена в ближайшее время", - отметил он.