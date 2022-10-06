В Баку ведется капремонт параллельной проспекту Кара Караева улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт улицы 2-й степени от улицы Бахруз Нуриева до улицы Бабека, параллельного проспекту Кара Караева в Низаминском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт второстепенной дороги и тротуаров.

Как передает Report, в агентстве сообщили, что ремонт ведется на участке от улицы Бахруза Нуриева до Бабека, тянущемся параллельно проспекту Кара Караева в Низаминском районе Баку.

Общая протяженность участка, где идет ремонт, составляет 500 метров. На данный момент работы по прокладке нового асфальтобетонного покрытия находятся на завершающей стадии, после чего будут расставлены дорожные знаки и сделана дорожная разметка.

В 2022 году в Низаминском районе было отремонтировано 9 улиц, общая протяженность которых составляет 6,25 километра.