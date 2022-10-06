О нас

В Баку ведется капремонт параллельной проспекту Кара Караева улицы

В Баку ведется капремонт параллельной проспекту Кара Караева улицы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт улицы 2-й степени от улицы Бахруз Нуриева до улицы Бабека, параллельного проспекту Кара Караева в Низаминском районе Баку.
Инфраструктура
6 октября 2022 г. 13:51
В Баку ведется капремонт параллельной проспекту Кара Караева улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт второстепенной дороги и тротуаров.

Как передает Report, в агентстве сообщили, что ремонт ведется на участке от улицы Бахруза Нуриева до Бабека, тянущемся параллельно проспекту Кара Караева в Низаминском районе Баку.

Общая протяженность участка, где идет ремонт, составляет 500 метров. На данный момент работы по прокладке нового асфальтобетонного покрытия находятся на завершающей стадии, после чего будут расставлены дорожные знаки и сделана дорожная разметка.

В 2022 году в Низаминском районе было отремонтировано 9 улиц, общая протяженность которых составляет 6,25 километра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Nizami rayonunda uzunluğu 500 metr olan küçə təmir edilir

Другие новости из категории

Площадь Бакинского бульвара планируется расширить к 2040 году
Площадь Бакинского бульвара планируется расширить к 2040 году
6 октября 2022 г. 10:48
Аркадий Злочевский: Транзитные возможности Азербайджана значимы для России
Аркадий Злочевский: Транзитные возможности Азербайджана значимы для России
5 октября 2022 г. 15:06
В Азербайджане планируют построить железную дорогу Агдам-Агджабеди
В Азербайджане планируют построить железную дорогу Агдам-Агджабеди
5 октября 2022 г. 14:21
Выполнявший рейс Баку-Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета
Выполнявший рейс Баку-Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета
5 октября 2022 г. 13:57
Евросоюз планирует запретить экспорт в Россию деталей для самолетов
Евросоюз планирует запретить экспорт в Россию деталей для самолетов
5 октября 2022 г. 11:13
В Загатала на берегоукрепительные работы потратят около 2 млн манатов 
В Загатала на берегоукрепительные работы потратят около 2 млн манатов 
5 октября 2022 г. 09:21
В Агдаме построят железнодорожный и автовокзальный комплекс
В Агдаме построят железнодорожный и автовокзальный комплекс
4 октября 2022 г. 22:45
AZAL начал выполнять рейсы в Самарканд
AZAL начал выполнять рейсы в Самарканд
4 октября 2022 г. 20:57
Состоялась церемония закладки фундамента сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам
Состоялась церемония закладки фундамента сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам
4 октября 2022 г. 19:33
На строительство школы в Масаллы потратят 2,4 млн манатов
На строительство школы в Масаллы потратят 2,4 млн манатов
4 октября 2022 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi