В нерабочие дни из Баку перевезено около 60 тыс. пассажиров

Около 60 тыс. пассажиров воспользовались междугородним транспортом в Азербайджане в праздничные дни с 26 по 29 июня.

Около 60 тыс. пассажиров воспользовались междугородним транспортом в Азербайджане в праздничные дни с 26 по 29 июня.

Как сообщает Report, данные предоставило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1 249 рейсов, перевезено 27 510 человек. Вместе с тем, с целью удовлетворения повышенного спроса, было организовано около 150 дополнительных рейсов.

Из региональных автовокзалов и автостанций в разные направления отправлено 3 144 рейса, которыми воспользовались 32 062 пассажира.

Отмечается, что 30% билетов были приобретены онлайн через портал biletim.az.