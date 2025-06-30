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В нерабочие дни из Баку перевезено около 60 тыс. пассажиров

В нерабочие дни из Баку перевезено около 60 тыс. пассажиров Около 60 тыс. пассажиров воспользовались междугородним транспортом в Азербайджане в праздничные дни с 26 по 29 июня.
Инфраструктура
30 июня 2025 г. 18:03
В нерабочие дни из Баку перевезено около 60 тыс. пассажиров

Около 60 тыс. пассажиров воспользовались междугородним транспортом в Азербайджане в праздничные дни с 26 по 29 июня.

Как сообщает Report, данные предоставило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1 249 рейсов, перевезено 27 510 человек. Вместе с тем, с целью удовлетворения повышенного спроса, было организовано около 150 дополнительных рейсов.

Из региональных автовокзалов и автостанций в разные направления отправлено 3 144 рейса, которыми воспользовались 32 062 пассажира.

Отмечается, что 30% билетов были приобретены онлайн через портал biletim.az.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Qeyri-iş günlərində 60 minə yaxın sərnişin daşınıb

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