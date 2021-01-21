В некоторые районы Карабаха открываются автобусные рейсы

Начаты работы по открытию автобусных рейсов на некоторые освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Начаты работы по открытию автобусных рейсов на некоторые освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом Report сообщила начальник сектора по связям с общественностью Государственной автомобильной транспортной службы при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"Подписан приказ о проведении конкурса на определение перевозчиков, создана конкурсная комиссия. Также известен список регионов, в которые на начальном этапе будут открыты автобусные рейсы. Пассажирские перевозки начнутся после полного очищения от мин. На начальном этапе на освобожденные от оккупации территории будут перевозиться пассажиры из Гянджи, Бейлагана и Евлаха. На первом этапе ожидается осуществление пассажирских перевозок в Горадиз, Суговушан, село Талыш, Джебраил и Зангилан, а на втором этапе - в другие освобожденные от оккупации регионы. Учитывая большой спрос пассажиров, мы включили пассажирские перевозки в Шушу в первый этап", - отметил он.

"Ожидается привлечение дополнительных специалистов для поддержки работы конкурсной комиссии. За 30 дней до проведения конкурса в средствах массовой информации будет объявлено об условиях. Перевозчики не будут допущены к конкурсу, если не получат справку о соответствии состояния автобусов результатам технического осмотра, проведенного ООО "Организация перевозок автомобильным транспортом”, - добавила Н.Аллахъярова.