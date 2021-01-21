В некоторые районы Карабаха открываются автобусные рейсы

Начаты работы по открытию автобусных рейсов на некоторые освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Об этом Report сообщила начальник сектора по связям с общественностью Государственной автомобильной транспортной службы при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.
"Подписан приказ о проведении конкурса на определение перевозчиков, создана конкурсная комиссия. Также известен список регионов, в которые на начальном этапе будут открыты автобусные рейсы. Пассажирские перевозки начнутся после полного очищения от мин. На начальном этапе на освобожденные от оккупации территории будут перевозиться пассажиры из Гянджи, Бейлагана и Евлаха. На первом этапе ожидается осуществление пассажирских перевозок в Горадиз, Суговушан, село Талыш, Джебраил и Зангилан, а на втором этапе - в другие освобожденные от оккупации регионы. Учитывая большой спрос пассажиров, мы включили пассажирские перевозки в Шушу в первый этап", - отметил он.
"Ожидается привлечение дополнительных специалистов для поддержки работы конкурсной комиссии. За 30 дней до проведения конкурса в средствах массовой информации будет объявлено об условиях. Перевозчики не будут допущены к конкурсу, если не получат справку о соответствии состояния автобусов результатам технического осмотра, проведенного ООО "Организация перевозок автомобильным транспортом”, - добавила Н.Аллахъярова.